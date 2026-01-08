7日、大阪府岸和田市で、交通違反の取り締まりをしていた警察官に車が突っ込みました。車は警察官をボンネットに乗せたまま走行していて警察は殺人未遂事件として捜査しています。警察によりますと、7日午後5時半ごろ、岸和田市宮本町の商店街で、通行禁止の時間帯にもかかわらずアーケードを車が走っているのを交通違反の取り締まりをしていた警察官が見つけ止まるよう指示しました。しかし、車は指示に従わずそのまま警察官に突