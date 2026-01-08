歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が8日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。長女の市川ぼたん（14）と長男の市川新之助（12）への思いを語った。新橋演舞場で上演中の「初春大歌舞伎」の「春興鏡獅子」で親子共演している。「一番うちの子供たちが素晴らしいなって親バカの目線で見ると、素直だなと。よこしまなところがない」と語った團十郎。「まっすぐに生きてくれていることがとてもいいな」