奥能登特産の原木シイタケ「のとてまり」。その初競りが8日朝、金沢市の市場で行われ、1箱30万円の値が付きました。奥能登原木シイタケ「のと115」の中でも、傘の大きさが8センチ以上など、一定の基準を満たしたものだけが認定されるのとてまり。肉厚で、歯切れのよい食感が特徴です。さらに、傘の厚みが4センチをこえる最高級品・プレミアムには…清水 りか 記者：「去年は過去最高値の35万円。 ことしはいったいいくらの値が 付