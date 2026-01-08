筆者の話です。「休み明けに休むなんて……」そう思い込んでいた時期がありました。けれど、その『固定概念』が揺らぐきっかけになった出来事で──。 思い込み 管理者として働いていた頃、休み明けに体調不良で欠勤の連絡が入ると、つい「遊びすぎたのでは？」と考えていました。自分は独身で、休日は『体を休める日』という感覚が当然だと思い込んでいたのです。その基準を無意識のまま周りにも当てはめ、同じように過ごせる