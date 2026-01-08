第102回箱根駅伝3日まで行われた第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。5区山上りで大逆転を演じたエースの黒田朝日（4年）は、総合優勝後に流した涙の理由を明かしている。黒田は前回大会で青学大の先輩、若林宏樹さんがマークした区間記録を一気に1分55秒も更新。タスキを受けた時点でトップとの3分24秒差を鮮やかに逆転。往路優勝で、