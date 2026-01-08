元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新。昨年６月に発売した1st写真集が賞を獲得したことを報告した。 【写真】ワンショルドレスで満面の笑み 「『水平線』が、週プレ グラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞をいただきました。」と投稿。「この受賞は、観てくださった皆様のおかげです！本当にありがとうございます。」と感謝した。 「写真集のオファーをいただいた時に、『本当に