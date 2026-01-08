岡山県庁 岡山県は2月8日午後2時から、「岡山県庁で晴れ恋バレンタインチョコフォンデュで恋マッチ」を開催します。対象は20歳代の独身男女で、1月28日まで参加者を募集しています。 県産「晴苺」を使ったスイーツやチョコレートフォンデュなどを食べながらフリートークをしたり、ミニゲームをしたりします。会場は、岡山県庁地下1階食堂で、参加費は2000円です。参加者全員に県庁食堂で