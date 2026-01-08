ボタフォゴで構想外となり放出へ、レンタル料は「過去最高額」と報じられたJ1のFC東京が、ブラジル1部ボタフォゴに所属するFWジェフィーニョの獲得に関心を示しているようだ。選手は中国クラブへの移籍が決定的な状況となっているものの、ブラジルメディアは「日本の首都のチームは、最後の数分で逆転しようとしている」と伝えている。ジェフィーニョは2026年のボタフォゴの構想から外れており、中国の遼寧鉄人へのレンタル移