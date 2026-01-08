ミトコンドリアは体内のエネルギー産生に関わる細胞小器官であり、近年はパーキンソン病や脳の炎症、眠気などに関与しているとの研究結果が報告されています。新たに、アメリカのデューク大学などの研究チームが行った実験により、ミトコンドリアを神経細胞に移植することで慢性的な神経痛を軽減できる可能性が判明しました。Mitochondrial transfer from glia to neurons protects against peripheral neuropathy | Natureht