伊東市で空席となっていた副市長のポストに近持剛史企画部長の起用が決まり、7日、辞令が手渡されました。（杉本市長）「近持剛史殿伊東市副市長に選任する」2025年、市長選を2回行うなど市政の混乱が続いた伊東市では、田久保前市長の就任時からおよそ7カ月間副市長は空席のままとなっていました。6日の市議会臨時会で、杉本市長は副市長のポストについて前の市長が失職した11月以降、“職務代理者”を務めてきた近持剛史企画部