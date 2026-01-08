2025年、山梨県で発見された駿府城の天守など城内の平面図が描かれた絵図の一般公開が、静岡市歴史博物館で始まりました。静岡市歴史博物館で7日から公開された絵図は、姫路藩主酒井家に伝わり、1673年から81年の延宝年代に描かれたとみられる駿府城の城郭図の写しです。絵図は2025年8月に山梨県で発見され、これまで知られていなかった天守や建物の平面配置が描かれてることから、駿府城の詳細を知る手掛かりになると、考えられて