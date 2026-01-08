40歳を迎える人たちの二度目の成人式、「W成人式」が静岡市で企画され、実行委員会のメンバーが市長のもとを訪問しました。「W成人式」は、40歳を第二の成人と捉え、同世代と集まる場を作ろうと民間の有志が初めて企画しました。メンバーは、「40歳の節目に集まり、交流を深めることで静岡市を盛り上げたい」と意気込みを語りました。（W成人式inSHIZUOKA浦田貴正実行委員長）「静岡市が活性化できるその最初の一