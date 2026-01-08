俳優・玉木宏（４５）が朝の情報番組に生出演し、ネットはくぎ付けになった。８日にスタートする主演ドラマ「プロフェッショナル〜保険調査員・天音蓮〜」（木曜・後１０時）の番宣のため、フジテレビ系の生放送をジャック。「めざましテレビ」「サン！シャイン」「ノンストップ！」のスタジオに登場した。メッシュの入った短髪で、口元はヒゲを生やし、オトナの色気がダダ漏れ。番組を見たネットは「おお！玉木宏イケオジに