トランプ大統領が意欲を示すグリーンランドの領有について、アメリカは来週、デンマークと協議を行います。大統領報道官は北極圏でのロシアと中国の影響力排除が目的だという考えを示しています。ホワイトハウスレビット報道官「北極圏でのロシア・中国の侵攻を食い止めることが、アメリカの利益になるという考えを大統領は以前から表明している」レビット報道官は7日、デンマークの自治領・グリーンランドの領有について、「現