松竹株式会社は、現在歌舞伎座にて公演中の「壽 初春大歌舞伎」夜の部『女殺油地獄』（おんなごろしあぶらのじごく）の今月6日の公演を休演した松本白鸚さんが、8日以降も休演することを公表しました。 【写真を見る】【 休演 】松本白鸚さん体調不良で『女殺油地獄』８日以降も休演代役は中村東蔵さん松竹は「歌舞伎座『壽 初春大歌舞伎』松本白鸚休演のお知らせ」と題して文書を公表。休演理由は白鸚さんの体調不良