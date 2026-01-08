気象台は、午前11時50分に、大雪警報を札幌市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・札幌市に発表 8日11:50時点石狩地方では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□大雪警報【発表】積雪8日夜のはじめ頃にかけて警戒・平地6時間最大降雪量30cm12時間最大降雪量40cm□なだれ注意報9日にかけて注意■小樽市□なだれ注意報9日にかけて注意■夕張市