アメリカのトランプ大統領はベネズエラの隣国・コロンビアのペトロ大統領と電話で会談し、麻薬問題などについて説明を受けたとSNSで発表しました。コロンビアから中継です。国境の町、ククタです。トランプ大統領が4日、麻薬対策などへの不満からコロンビアへの軍事行動の可能性も示唆していたことを受けて、こちらでペトロ氏が呼び掛けた抗議活動が夕方開かれました。集会参加者「ラテンアメリカはアメリカの中庭ではありません」