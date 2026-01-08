ベネズエラ産の石油取引に関連して、アメリカ当局は制裁対象として追跡していたロシア船籍のタンカーを拿捕しました。アメリカ欧州軍は7日、SNSで「制裁に違反したタンカー『ベラ1号』を北大西洋上で拿捕した」と発表しました。このタンカーは先月、石油を積み込むためにベネズエラに向かっていたところをアメリカが拿捕しようとしたものの、逃走していました。アメリカメディアによりますと、タンカーはもともと無国籍でしたが、