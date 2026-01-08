愛知県一宮市の病院で新型コロナウイルス対策補助金計約1億4800万円を詐取したとして、名古屋地検特捜部は8日、詐欺容疑で医療法人理事今村有希子容疑者（57）を再逮捕した。夫の今村洋史元衆院議員（63）が理事長を務めている。