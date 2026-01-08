【ワシントン＝阿部真司】米国のルビオ国務長官は７日、トランプ政権が領有の意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドについて、購入を通じて取得を目指す考えを示した。デンマーク側と来週協議するとしている。ルビオ氏は記者団からグリーンランドを購入する意向があるかを問われ、「最初からそれがトランプ大統領の意図するところだ」と語った。米軍活用の可能性については「安全保障上の脅威を特定すれば、どの大統領も軍