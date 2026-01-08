愛知県碧南市では、地元のブランド人参「へきなん美人」の収穫が最盛期を迎えています。 【写真を見る】愛知･碧南市のブランド人参｢へきなん美人｣ 収穫最盛期 甘み強く独特の臭みが少ないのが特長 水はけの良い砂地で育つ「へきなん美人」は甘みが強く、独特の臭みが少ないのが特長で、サラダやジュースなど生でも美味しく食べられます。 猛暑で生育遅れるも…気温が下がり順調に育つ 今シーズンは猛暑の影響で生