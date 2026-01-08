“TOKYO AOR”バンドGOOD BYE APRILが2月4日発売のメジャー2ndフルアルバム「HOW UNIQUE!」に収録される新曲「悪役」を14日に先行配信することが8日、分かった。ボーカルの倉品翔は同曲について、「ディスコソウル的なビートと歌謡メロディーの融合にトライしたアイデアのひとつで、温めていた曲」とし、「歌詞では、自分の信念に正直に生きるというメッセージを延本（文音＝ベース）らしい視点と言葉で描いています」とコメント。