7日(現地時間)、マンチェスター・シティはプレミアリーグ第21節でブライトンと対戦し、1-1で引き分けた。シティは41分にアーリング・ハーランドのペナルティキックで先制点を奪ったが、60分にブライトンの三笘薫にカットインから同点弾を決められてしまう。その後、温存していたラヤン・チェルキらを相次いで投入して攻勢を強めたものの勝ち越し点は奪えず、ホームで勝ち点1を得るにとどまった。これでリーグ戦3試合連続未勝利。明