トッテナムはプレミアリーグ第21節でボーンマスと対戦。5分にマティス・テルの得点で先制するものの、前半のうちに逆転される。78分にようやくジョアン・パリーニャが同点弾を挙げたが、アディショナルタイムにアントワーヌ・セメンヨにゴールを許し、敗戦した。これで3戦未勝利となり、14位に沈んだトッテナム。指揮官トーマス・フランクには解任の噂も立っているが、指揮官のミスは試合前にも起こっていたようだ。フランク監督は