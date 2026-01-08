みずほ銀行は、みずほマイレージクラブカードの一部カードの新規発行を、1月21日午後5時59分をもって終了する。対象カードは一般（VISA・JCB）、ANA、Suica、UCゴールドの各券種。年会費はUCゴールドのみ11,000円（税込）、それ以外は無料。いずれも利用金額に応じて、0.5％相当の永久不滅ポイントが獲得できる。ANA提携カードは、各種ポイントサイトから永久不滅ポイントを経由し、ANAマイルへ交換するために利用する人が多い。紛