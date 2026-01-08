グランド ハイアット 東京は、いちごを使ったセミビュッフェディナーとイタリアンコースを1月5日から2月28日まで提供する。フレンチ キッチンでは、選べるメイン料理に加えて前菜とストロベリースイーツ計28種類をビュッフェ形式で提供するセミビュッフェディナーを開催する。前菜は冬野菜のローストやゆずドレッシングを添えた鶏胸肉の低温調理、生ハムとビーツのサラダなどで、スモークサーモン、えびのマリネ、ムール貝やサラダ