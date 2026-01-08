ファイターズは１月７日から、新入団選手たちの合同自主トレがスタートし、千葉県の２軍施設に姿を現した新庄剛志監督が、２０２６年のホーム開幕投手の構想を明らかにしました。（新庄監督）「ことしもよろしくお願いします。（去年の）クリスマスからとんでもないプレゼントをもらって、有原くんを獲得してもらって、２年連続最多勝の２人（伊藤大海・有原）、かなり優勝に近づいた。（多くの有力選手獲得に）