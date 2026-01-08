強豪相手にゴラッソをねじ込んだ三笘(C)Getty Images溜まった鬱憤を吹き飛ばすような鮮烈な一撃だった。現地時間1月7日に開催されたプレミアリーグの第21節で、10位のブライトンは、敵地で2位のマンチェスター・シティと対戦して1-1で引き分けた。左サイドハーフで先発したブライトンの三笘薫は、60分に、昨年9月13日（現地時間）のボーンマス戦以来約4か月ぶりの今シーズン2点目を叩き込み、敵地で貴重な勝点獲得に貢献した。