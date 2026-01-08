きょう8日は、日本付近が冬型の気圧配置となっており、このあとも北日本や北陸から山陰では雪や雨が降るでしょう。その他の東・西日本は広い範囲で晴れますが、所々でにわか雪やにわか雨がありそうです。ただ、この冬型は長続きせず、あす9日になると大陸から高気圧が移動してくるため、天気の回復する所が多いでしょう。北日本や北陸は雲が多いものの、雪や雨の範囲は次第に狭くなる見込みです。その他の東日本や西日本は概ね晴れ