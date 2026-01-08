【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳで、大手機関投資家が投資目的で戸建て住宅を購入することを禁止する方針を示した。「直ちに措置を講じるとともに、議会に法制化するよう要請する」と表明した。住宅価格高騰への対応を打ち出し、有権者にアピールする狙いとみられる。米住宅市場では、購入した家を貸し出して利益を得る投資ファンドなどが存在感を高めている。こうした資金力のある機関投資