米共和党のグラム上院議員＝2025年8月、イスラエル・テルアビブ/Amir Levy/Getty Images Europe/Getty Images（CNN）米共和党のグラム上院議員は、トランプ米大統領が、ロシア産石油を購入する国々に厳しい制裁を科す超党派の法案について「ゴーサイン」を出したと明らかにした。法案は来週にも上院で採決される可能性がある。グラム氏はSNSへの投稿で、7日にトランプ氏と「さまざまな問題」について「非常に生産的な」会談を行っ