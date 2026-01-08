8日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。平均株価への影響が大きい半導体関連銘柄の一角が売られ、相場全体を押し下げた。前日終値からの下げ幅は一時400円を超えた。午前終値は前日終値比301円48銭安の5万1660円50銭。東証株価指数（TOPIX）は2.96ポイント安の3508.38。前日の米国市場では相場の過熱感からダウ工業株30種平均が下落した。日本市場にも波及し、ソフトバンクグループや東京エレクトロン