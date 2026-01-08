歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が8日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。映画「国宝」の歴史的大ヒットを受け、歌舞伎への思いを語った。新橋演舞場で「初春大歌舞伎」を上演中の團十郎。映画「国宝」の大ヒットの影響について、「『国宝』という映画の影響で去年7月ぐらいから、特に若いお客さまが歌舞伎を見るという機会が増えてきまして、我々も恩恵を受けながらも本家歌舞伎役者として歌舞伎