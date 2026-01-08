歌舞伎俳優の松本白鸚さん（83）が、歌舞伎座で上演中の『壽 初春大歌舞伎』夜の部『女殺油地獄』について、千穐楽まで休演することを8日、松竹が発表しました。白鸚さんは、ダブルキャストの日替わり公演として行われている歌舞伎座『壽 初春大歌舞伎』夜の部『女殺油地獄』のAプロに出演し、小栗錦左衛門を勤めていました。松竹によると、8日以降の代役は、6日の公演に引き続き中村東蔵さん（87）が勤めるということです。