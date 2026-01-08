【Little Daydream】 1月8日10時 販売開始 ポケモンはポケモンセンターオンラインにて、グッズ「Little Daydream」シリーズの販売を1月8日10時から開始した。 「Little Daydream」はトレーナーからもらったぬいぐるみと過ごすポケモンたちの日常をテーマとしたシリーズ。ピチューやヒトカゲ、ゴンベたちがぬいぐるみを持った姿を再現したぬいぐる