サッカー日本代表で長きにわたり主将を務めた長谷部誠氏が?コンディショニング?の重要性を説いた。現役時代から心身のケアに気を配ってきた長谷部氏は、指導者としてのキャリアをスタートさせた中である問題に直面した。現役時代と異なるプレッシャーや飛行機などの移動によって疲労が蓄積。改めてリカバリーの重要性を実感するようになったという。そこで健康製品等を扱うＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）社のリカバリーウェア