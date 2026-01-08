バンダイは「シールダス たまごっち めもりある（パック）」(330円)を、1月7日より開催中の「大たまごっち展」限定で発売する。同商品は、懐かしのカードダスのデザインをオマージュし、新旧たくさんのたまごっちのデザインを収録したカード型のシール。レアシールダスはキラキラのホログラム仕様。デザインは全30種、1セット3枚入り。(C)BANDAI💙大たまごっち展限定のシールダスがとーじょー！💙貼って楽しい集めて