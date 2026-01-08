ガールズグループEXIDのメンバーで、女優としても活動するハニにドラマ復帰の可能性が浮上した。韓国メディア『スポーツトゥデイ』は1月8日、ハニの所属事務所関係者が「『愛が来る』（原題）の女性主人公役のオファーを受けて検討中だ」と明かしたと報じた。【写真】自分は結婚できず…他人の結婚式で泣くハニハニが提案されたのは、市場で惣菜店を営むハン・ギュリム役だという。出演が決まれば、2023年のDisney＋ドラマ『愛だと