女優の戸田恵梨香（37歳）が、1月7日に放送された宣伝番組「リブート SPECIAL NAVIGATION」（TBS系）に出演。初の日曜劇場出演となるダイアン・津田篤宏について「すごく良い味出していらっしゃいますよ」と語った。日曜劇場「リブート」に出演する戸田恵梨香が、日曜劇場初出演となるダイアン・津田篤宏について「津田さんが、すごく良い味出していらっしゃいますよ」と津田の存在感を賞賛する。津田も「戸田さんがずっと笑ってた