女優の与田祐希（25歳）が、1月7日に放送された宣伝番組「リブート SPECIAL NAVIGATION」（TBS系）に出演。日曜劇場「リブート」で共演する戸田恵梨香について「好きで真似していた」と語った。日曜劇場「リブート」に出演する与田祐希が、番組のインタビューに対応。戸田恵梨香の妹役を演じる与田だが、与田は以前から戸田を尊敬しており、「『SPEC』をちいちゃい時に見ていて、すごくあのキャラクターが好きで真似してたので、歩