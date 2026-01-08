【1/72 グラマン F-14D トムキャット】 1月10日ごろ発売予定 価格：5,500円 タミヤはプラモデル「1/72 グラマン F-14D トムキャット」を1月10日ごろに発売する。価格は5,500円。 グラマン F-14D トムキャットは可変翼を搭載した艦上戦闘機。配備当初は艦隊防空戦闘機として誕生したが、1990年代からは大きな搭載能力と長い航続距離を活かして地上攻撃にも力を発揮。1990年代後