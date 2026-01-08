７日、重慶市果園港の魚嘴駅を出発する重慶製新エネ車を積載した鉄道・海上複合一貫輸送専用列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶1月8日】中国重慶市果園港の魚嘴（ぎょし）駅で7日、重慶製新エネルギー車（NEV）108台を積んだ鉄道・海上複合一貫輸送専用列車が出発した。48時間後に広東省広州市の南沙港に到着し、新エネ車は貨物船に積み替えられて中東市場に輸送される。同列車は、今年初めて運行さ