お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が7日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。優勝した「M-1グランプリ2005」での秘話を語った。この日は、中川家の2人、笑い飯・西田とともに歴代M-1レジェンド王者として登場。初代チャンピオン・中川家の剛から受けた助言について振り返った。「剛さんに“もうオマエ、ブラックマヨネーズです…とかコンビ名言わんでええからな”って