8日朝の東京株式市場の午前の終値は7日に比べ、301円安い5万1660円でした。中国が日本に対しレアアースなどを輸出規制するのではないかという懸念から、7日に続き、半導体・自動車・電子部品の関連銘柄で売りが広がりました。今後の見通しについて三井住友DSアセットマネジメント市川雅浩ストラテジストは「中国政府から、このまま具体的な発表がなければ警戒は薄らぐのではないか」と指摘しています。