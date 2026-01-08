ピン芸の日本一を決める大会『R-1グランプリ2026』に史上最多となる6171人のエントリーがあったことが8日、発表された。きょう8日から2回戦が実施される。【動画】『R-1 2025』決勝進出のさや香・新山は突然の“相方愛アピール”『R-1』の審査基準は「とにかく面白いピン芸」ただひとつ。今回大会は前回から約650人増の史上最多の6171人がエントリーし、若手からベテランまでが腕を競い合い、24代目の王者の座を目指す。2回