７日午後５時２５分頃、大阪府岸和田市宮本町の岸和田駅前通商店街で、交通違反の取り締まり中だった岸和田署の男性巡査部長（３１）に向かって車が突進し、巡査部長をボンネットに乗せたまま走行。急ブレーキなどを繰り返し、約７００メートル先で振り落として逃走した。巡査部長は手足を打撲するなどの軽傷を負った。同署は殺人未遂などの容疑で捜査している。同署によると、車を運転していたのは５０歳代とみられる男。通行