【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 1−3 アルゼンチン代表（日本時間1月8日／トライデントアリーナ）【映像】痛恨キックミス…加藤純一のPK失敗人気ゲーム配信者の加藤純一が、まさかのPK失敗。重要な場面での痛恨のミスキックにファンは驚きを隠せず、本人も「俺が決めたら試合に勝てていた」と責任を感じていた。日本時間1月8日に「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」