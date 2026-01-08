中国政府による軍民両用品目の日本への輸出禁止措置を巡る問題で、自動車や電子部品など幅広い産業への影響の波及を警戒する声が広がっています。8日の日経平均株価は、一時下げ幅が400円を超えました。自動車など製造業の生産への悪影響を警戒した売りが出ています。レアアースは、EV（電気自動車）やハイブリッド車をはじめ、家電のモーターなどに広く使われています。2010年に尖閣諸島を巡る対立で中国が対日輸出を一時停止した