ホロライブ所属のVチューバー（バーチャルユーチューバー）さくらみこが8日までにX（旧ツイッター）を更新。競馬チャンネルの有料コンテンツを自身のライブ配信で紹介したことについて、声明を発表した。さくらみこは4日、「【競馬】中山金杯・京都金杯2026！！競馬初めで的中狙うにぇええええええええ！！！」と題した生配信で、JRAの有料競馬専門チャンネル「グリーンチャンネル」を視聴しながら、その番組内の解説を復唱したこ