インドネシアから中国への輸出第1号となる冷凍ドリアンのコンテナが6日、広西チワン族自治区欽州市に到着し、同市で引き渡しセレモニーが行われた。中国新聞網が伝えた。今回中国が輸入したのはインドネシア産のドリアンの果肉やピューレ合わせて23トンで、欽州総合保税区で殻付きカットドリアンや冷凍果肉、ドライフルーツ、ピューレなどに加工された上で、中国の市場に出荷されることになっている。（提供/人民網日本語版・編集/